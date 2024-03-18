Украина в 2024 году должна выйти на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

По его словам, во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте. Также был проведен анализ динамики боеприпасов.

«Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома относительно контрактов на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этого нашего потенциала — очевидная стратегическая перспектива Украины», — рассказал Зеленский.