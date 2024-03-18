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За цей рік вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво — Зеленський

18 березня 2024, 21:30

За цей рік вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво — Зеленський

Україна у 2024 році має вийти на максимальне українське оборонне провадження за весь час незалежності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні.

За його словами, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки боєприпасів.

«Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. Цього року маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно додаватимемо цього нашого потенціалу — очевидна стратегічна перспектива України», — розповів Зеленський.

 

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