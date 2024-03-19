Буданов рассказал про операцию после которой россияне сбежали из-под Киева

Ирпень. Фото: Новости Донбасса

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью для ток-шоу «Храбрые сердца» поделился воспоминаниями о ключевых эпизодах обороны Киева.



По его словам, переломным моментом защиты столицы стала операция в Ирпене.



«Операция в городе Ирпень в то время была неожиданной для россиян. Она разделила их группировку, действовавшую на Киевском направлении, на две части. После этого началось бегство», ― рассказал Кирилл Буданов.



Также он описал этап подготовки к подрыву дамбы на реке Ирпень, чтобы расширить ее русло и создать препятствие для российских оккупантов.



«Нашли человека, не помню, как правильно эта организация называется, которая отвечает за гидротехнические сооружения. Ее главный инженер приехал ко мне. Долго рассказывал что и при чем такими научными терминами. Говорю ему: "Ты можешь прямо сказать – что надо, чтобы река вышла [из берегов]?" ― "Ну да: тут и тут подорвите, а эти шлюзы откройте". После этого последовала работа», ― вспомнил Кирилл Буданов.



Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских «выборов» в РФ.