Буданов розповів про операцію після якої росіяни втекли з-під Києва

Ірпінь. Фото: Новини Донбасу

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю ток-шоу «Хоробрі серця» поділився спогадами про ключові епізоди оборони Києва.



За його словами, переломним моментом захисту столиці стала операція в Ірпені.



«Операція у місті Ірпінь у той час була неочікувана для росіян. Вона розсікла їхнє угруповання, яке діяло на Київському напрямі, на дві частини. Після цього почалася втеча», ― розповів Кирило Буданов.



Також він описав етап підготовки до підриву дамби на річці Ірпінь, аби розширити її русло і тим самим створити перешкоду для російських окупантів.



«Знайшли людину, не пам’ятаю, як правильно ця організація називається, яка відповідає за гідротехнічні споруди. Її головний інженер приїхав до мене. Довго розповідав що і до чого такими науковими термінами. Кажу йому: "Ти можеш просто прямо сказати ― що треба, щоб річка вийшла [з берегів]?" ― "Ну так: отут і отут підірвіть, а оці шлюзи відкрийте". Після цього пішла робота», ― згадав Кирило Буданов.



Раніше керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ.