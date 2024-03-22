В Покровском районе в результате аварии погиб мужчина

В Покровском районе произошло ДТП. Фото: ГСЧС

В Покровском районе Донецкой области 21 марта произошло столкновение легковушки и грузовика, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Вчера в Службу спасения поступила информация о том, что на автодороге недалеко от города Родинское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина и был заблокирован в автомобиле», — говорится в сообщении.





К месту происшествия прибыли спасатели 9-го государственного пожарно-спасательного отряда. С помощью гидравлического инструмента ВЕБЕР деблокировали тело погибшего мужчины из автомобиля.



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