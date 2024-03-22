У Покровському районі внаслідок аварії загинув чоловік

У Покровському районі сталася ДТП. Фото: ДСНС

У Покровському районі Донецької області 21 березня сталося зіткнення легковика та вантажівки, внаслідок чого водій легкового автомобіля загинув. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора до Служби порятунку надійшла інформація про те, що на автодорозі неподалік міста Родинське сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув чоловік і був заблокований в автомобілі», — йдеться в повідомленні.





До місця пригоди прибули рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону. За допомогою гідравлічного інструменту ВЕБЕР деблокували тіло загиблого чоловіка з автомобіля.



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