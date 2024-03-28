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Окупанти просунулися в межах Бердичів та в Орлівці Донецької області – ISW

28 березня 2024, 11:17

Окупанти просунулися в межах Бердичів та в Орлівці Донецької області – ISW

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв. Геолоковані кадри за 27 березня показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Бердичів та в Орлівці. Російські військкори заявили, що ЗС РФ увійшли до Семенівки та атакують українські позиції в межах населеного пункту, але ЗСУ активно контратакують у цьому районі. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні від 27 березня.

Один із військкорів стверджував про просування на 200 метрів на захід від Орлівки на західному березі річки Дурна, на 200 метрів на захід від Тоненького, на 200 метрів у напрямку Уманського, на 300 метрів на південь від села Тоненьке в бік Первомайського і в 100 метрах на південь від Невельского. ISW поки що не підтверджують це.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 27 березня. Геолоковані кадри, опубліковані 27 березня, показують, що ЗС РФ просунулися в Новомихайлівці. Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Раніше повідомлялося, що генерал, який керував захопленням Авдіївки і Маріуполя, став «Героєм Росії».

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