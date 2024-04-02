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Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе

02 апреля 2024, 10:42

Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе

Представители украинской разведки взорвали электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники в разведке.

Местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет.

Оккупационные власти ничего не сообщали об этих событиях.

По данным источника УП, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что сегодня рано утром один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан). 

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