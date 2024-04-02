Українські розвідники підірвали електропідстанцію у Севастополі

Представники української розвідки підірвали електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на джерела у розвідці.

Місцеві паблики писали, що вночі мешканці міста тимчасово окупованого Росією півострова чули вибухи, згодом в одному з районів Севастополя зникло світло.

Окупаційна влада нічого не повідомляла про ці події.

За інформацією джерела УП, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

«Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу», — повідомило джерело.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці один із БПЛА атакував нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан).