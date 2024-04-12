В течение минувших суток один человек в Донецкой области травмировался

Россияне ранили одного жителя Красногоровки. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки российская армия обстреливала Донецкую область. В результате атак один житель Красногоровки получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 11 апреля россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области, по данным украинских властей, 1910 человек погибли и 4788 ранены. Общее количество жертв в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в ночь на 12 апреля 2024 года РФ атаковала 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донбасса.