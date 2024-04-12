Протягом минулої доби одна людина на Донеччині травмувалася

Росіяни поранили одного мешканця Красногорівки. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби російська армія обстрілювала Донецьку область. Внаслідок атак один житель Красногорівки отримав поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін.



«За 11 квітня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — в Красногорівці», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч на 12 квітня 2024 року РФ атакувала 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Донбасу.