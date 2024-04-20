Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі

20 квітня 2024, 11:01

Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі

Бойовик, заступник голови «Росгвардії у ДНР» Олександр Ходаковський, який закликав покарати вбивць пропагандиста із США Рассела Бентлі, відкликав своє повідомлення у соцмережі.

 На своїй сторінці у Telegram-каналі Ходаковський опублікував пост, в якому завуальовано і плутано пояснює причини видалення попередніх записів про Бентлі. Прямих причин, через які він це зробив, не називає.

 Бойовик заявив, що є «офіційною особою» угруповання «ДНР», тож йому доводиться «іноді наступати на горло своїй пісні лебедя». Так, Ходаковський дійшов висновку, що під час війни не може дозволити собі цілковитої свободи слова.

 «Зараз я та моя команда працюємо одночасно на кількох напрямках. Долаючи перепони та труднощі, ми створюємо кілька загонів спецпризначення у ДНР, завдання яких варіюються від захисту нашого суспільства від елементів, здатних на те, що сталося з Расселом Бентлі, до проведення складних бойових операцій», — заявив Ходаковський.

Також він написав, що обрав бути «корисним насамперед у практичній площині», а це для нього є незрівнянним із втратою у сфері свободи дій.

Раніше у своїй заяві Ходаковський прямо вказав, що Бентлі вбили російські військові та мають понести за це покарання.

19 квітня стало відомо, що в окупованому Донецьку вбили бойовика і прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі.

Рассел Бентлі зник у Донецьку 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Щодо факту зникнення відкрито кримінальну справу.

Пізніше дружина Бентлі повідомила, що Рассела викрали російські військові.

ТЕГИ

Люди
Олександр Ходаковський Рассел Бентлі
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:01
Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі
08:31
У Донецьку кілька людей підірвалися на міні та були атаковані дронами
23:30
Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ►
23:26
Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра
21:48
«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна викрив співробітника ФСБ
18:32
У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі
15:14
У Луганську українською ракетою вбито російського комбрига
14:23
У захопленому Донецьку під час підриву на міні загинув чоловік, є постраждала
11:21
В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні
10:50
В окупованому Криму відмовилися від урочистостей 9 травня
23:17
Головне за день: Обстріли Селидового та Горлівки. Російські шпигуни у Німеччині
17:34
Ексдиректор «Маріупольтранс» проведе 4 роки у виправній колонії за отримання великого хабаря
16:59
Понад півсотні російських військових терміново залишили підстанцію в Очеретиному
16:14
В окупованій Горлівці під обстріл потрапили медустанови
14:10
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: двоє людей поранені
13:36
ГУР МОУ назвало російські втрати через атаку на аеродром у Джанкої
11:51
У захопленій Горлівці у лікарні загинула 12-річна дівчинка: причина
10:48
Прокремлівського пропагандиста-американця викрали російські військові у Донецьку
08:01
Буданов дав прогноз щодо закінчення війни в Україні
23:20
Головне за день: У Криму горів військовий аеродром. Обстріл Чернігова
усі новини
13:12
Російський пропагандист загинув у Запорізькій області — знімав репортаж
12:12
Безпілотники атакували вночі Росію: на промислових об'єктах та нафтобазах — пожежі
11:01
Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі
10:13
Росія вночі вдарила по Мирнограду Донецької області
10:00
Війська РФ просунулися в районі двох населених пунктів на Донеччині — DeepState
09:20
У Донецькій області за добу поранено 4 людей
08:52
В Україні за ніч збили дві російські авіаракети
08:31
У Донецьку кілька людей підірвалися на міні та були атаковані дронами
23:30
Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ►
23:26
Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра
22:30
Під час обстрілу Дніпропетровщини у 6-річного хлопчика загинула вся родина
21:48
«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна викрив співробітника ФСБ
21:31
Ходаковський закликав Міноборони РФ покарати військових за вбивство Рассела Бентлі
19:41
Росіяни завдали удару по морському порту «Південний» — Зеленський
19:16
НАТО невдовзі надасть Україні нові системи ППО - Столтенберг
18:32
У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі
18:08
ЗСУ: Знищення Ту-22М3 є переломним моментом
17:21
Громадяни Словаччини зібрали майже 2 млн євро на снаряди для українських військових
17:03
Рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки
16:30
Російська Бєлгородська область потрапила під обстріл: двоє людей постраждали, є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ► Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ►
19 квітня, 23:30
Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі Рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки
19 квітня, 17:03
Руйнування Часів Яру: окупанти завдають авіаудари. Фото: кадр із відео Російські окупанти продовжують руйнувати Часів Яр авіаударами — відео
19 квітня, 16:20
Філашкін у доповіді Зеленському заявив, що на Донеччині зводять третю лінію оборони. Фото: голова ДОВА На Донеччині будують третю лінію оборони — Філашкін
19 квітня, 15:59
Знищений військовий літак РФ Ту-22М3 Спецоперація ГУР та ПС ЗСУ: літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України
19 квітня, 11:04
Обстріл Херсона: трьох поранено. Фото: кадр із відео Окупанти обстріляли Херсон: троє мирних жителів поранені
19 квітня, 10:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір