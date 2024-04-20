Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі

Бойовик, заступник голови «Росгвардії у ДНР» Олександр Ходаковський, який закликав покарати вбивць пропагандиста із США Рассела Бентлі, відкликав своє повідомлення у соцмережі.



На своїй сторінці у Telegram-каналі Ходаковський опублікував пост, в якому завуальовано і плутано пояснює причини видалення попередніх записів про Бентлі. Прямих причин, через які він це зробив, не називає.



Бойовик заявив, що є «офіційною особою» угруповання «ДНР», тож йому доводиться «іноді наступати на горло своїй пісні лебедя». Так, Ходаковський дійшов висновку, що під час війни не може дозволити собі цілковитої свободи слова.



«Зараз я та моя команда працюємо одночасно на кількох напрямках. Долаючи перепони та труднощі, ми створюємо кілька загонів спецпризначення у ДНР, завдання яких варіюються від захисту нашого суспільства від елементів, здатних на те, що сталося з Расселом Бентлі, до проведення складних бойових операцій», — заявив Ходаковський.



Також він написав, що обрав бути «корисним насамперед у практичній площині», а це для нього є незрівнянним із втратою у сфері свободи дій.



Раніше у своїй заяві Ходаковський прямо вказав, що Бентлі вбили російські військові та мають понести за це покарання.

19 квітня стало відомо, що в окупованому Донецьку вбили бойовика і прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі.



Рассел Бентлі зник у Донецьку 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Щодо факту зникнення відкрито кримінальну справу.



Пізніше дружина Бентлі повідомила, що Рассела викрали російські військові.