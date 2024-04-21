Армия РФ более 10 раз ударила по Донетчине: десятки поврежденных домов и зданий

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь ВС РФ попали три района прифронтового региона, в результате чего десятки поврежденных зданий. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. В Красногоровке ранен один человек, еще один — в Очеретино. В Селидовской громаде повреждена двухэтажка в Цукурино, обстрелян Украинск. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Кураховка, Острое и Константинопольское.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Ивановка, Терны, Ямполь и Ямполевка. В Константиновке повреждено 8 частных домов, 2 нежилых помещения и инфраструктурный объект; также в громаде разрушены 2 частных дома в Дилиевке, повреждены 2 дома и инфраструктурный объект в Виролюбовке, поврежден дом в Николаевке.



Бахмутский район. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и 4 хозяйственные постройки. Повреждено нежилое здание в Северске.



Ранее мы писали, что за 20 апреля российская армия снова атаковала Донетчину. В результате ударов двое гражданских травмированы. Информация о погибших не поступала.