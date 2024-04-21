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Армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: десятки пошкоджених будинків та будівель

21 квітня 2024, 10:51

Армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: десятки пошкоджених будинків та будівель

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь ЗС РФ потрапили три райони прифронтового регіону, внаслідок чого десятки пошкоджених будівель. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, ситуація на Донеччині така:

Покровський район. У Красногорівці поранено 1 людину, ще 1 — в Очеретиному. У Селидівській громаді пошкоджено двоповерхівку у Цукуриному, обстріляно Українськ. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Курахівка, Гостре і Костянтинопільське.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Іванівка, Терни, Ямпіль і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і інфраструктурний об'єкт; також у громаді зруйновані 2 приватні будинки у Диліївці, пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт у Віролюбівці, а також будинок у Миколаївці.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджений будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі споруди. Пошкоджена нежитлова будівля у Сіверську.

Раніше ми писали, що за 20 квітня російська армія знову атакувала Донеччину. Внаслідок ударів двоє цивільних травмовані. Інформація про загиблих не надходила.

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