Вдова Рассела Бентли просит Путина помочь ей вернуть тело мужа

Жена прокремлевского пропагандиста из США Рассела Бентли, которого убили российские военные в Донецке, Людмила обратилась к Владимиру Путину.

«Я хотела бы обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой оказать максимальное содействие и найти моего мужа либо живым, если это возможно, либо же все-таки отдать мне его останки, чтобы я могла похоронить его по-христиански», — заявила женщина в видеообращении.

Она подчеркнула, что обращается к Путину, потому что ей оказывают противодействие на «негласном уровне».

Напомним, 19 апреля стало известно, что в оккупированном Донецке убит боевик и прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли.



Рассел Бентли пропал в Донецке 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксирвоать последствия. Было открыто уголовное дело по фатку пропажи.



Позже жена Рассела Бентли сообщила, что его похитили российские военные.