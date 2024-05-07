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Сили оборони відбили штурми росіян на семи напрямках — Генштаб ЗСУ

07 травня 2024, 08:01

Сили оборони відбили штурми росіян на семи напрямках — Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті сталося 97 бойових зіткнень. Більшість атак російські військові здійснили на Донбасі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у вівторок, 7 травня.

Загалом війська РФ завдали двох ракетних і 83 авіаційних ударів, здійснили 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населеним пунктам.

На Куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак у районах населених пунктів Сіньківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито сім атак у районах Невського, Серебрянського лісництва в Луганській області та Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де противник намагався 15 разів прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботино Запорізької області.

На Херсонському напрямку агресор не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби росіяни здійснили три безуспішні атаки.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано поразки двом артилерійським засобам противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Кислівку на Харківщині.

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