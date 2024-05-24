Российская армия потеряла за сутки более 1200 военных и 80 единиц техники

За прошедшие сутки российская армия вновь потеряла более 1240 военнослужащих и 13 танков, сообщил Генеральный штаб ВСУ.



«Общие боевые потери противника ориентировочно составили 1240 человек личного состава, 13 танков, 27 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, три РСЗО, один самолет, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн и семь машин специальной техники», — уточнили в Генштабе.







Напомним, украинские войска вышли из села Крынки и закрепились в другом безопасном месте на левом берегу Херсонской области.



Ранее, 22 мая около 12:50 был нанесен ракетный удар по позициям ПВО РФ в районе аэродрома оккупированного города Моспино в Донецкой области.