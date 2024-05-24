Російська армія втратила за добу понад 1200 військових та 80 одиниць техніки

Минулої доби російська армія знову втратила понад 1240 військовослужбовців і 13 танків,– повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



«Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1240 осіб особового складу, 13 танків, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три РСЗВ, один літак, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і сім машин спеціальної техніки», – уточнили в Генштабі.







Нагадаємо, українські війська вийшли із села Кринки та закріпилися в іншому безпечному місці на лівому березі Херсонської області.



Раніше, 22 травня близько 12:50 завдано ракетного удару по позиціях ППО РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспіно на Донеччині.