Из оккупированной Донетчины вернули 11-летнего ребенка, который два года не видел родных

Из временно захваченной территории Донецкой области на подконтрольную часть Украины удалось вернуть 11-летнего мальчика. Ребенок более двух лет жил в оккупации с родственницей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Недавно в Минреинтеграции обратилась женщина-военнослужащая, которая более 2 лет не видела своего сына Дениса. Парень жил на временно оккупированной территории — у пожилой родственницы неподалеку от Мариуполя», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что вернуть ребенка самостоятельно матери не удалось, однако благодаря сотрудничеству Минреинтеграции и общественного союза «Украинская сеть за права ребенка» — 11-летний Денис встретился с мамой после долгой разлуки.



Напомним, если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ВОТ или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно обратиться на горячие линии: Минреинтеграции - 15-48 или Национального информационного бюро - 16-48.



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