З окупованої Донеччини повернули 11-річну дитину, яка два роки не бачила рідних

З тимчасово захопленої території Донецької області на підконтрольну частину України вдалося повернути 11-річного хлопчика. Дитина понад два роки жила в окупації з родичкою. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Нещодавно до Мінреінтеграції звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина. Дениса жив на тимчасово окупованій території — у літньої родички неподалік Маріуполя», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що повернути дитину самотужки матері не вдалося, проте завдяки співпраці Мінреінтеграції та громадського союзу «Українська мережа за права дитини» — 11-річний Денис зустрівся з мамою після тривалої розлуки.



Нагадаємо, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.



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