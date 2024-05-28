Кабмін планує створити та ухвалити Стратегію деокупації та План її реалізації. Що там буде передбачено

Вже до кінця червня має бути створена та прийнята Стратегія деокупації та План її реалізації від уряду. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації з посиланням на слова міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Ірина Верещук зазначила, що план, зокрема, передбачатиме заходи щодо перехідного правосуддя у сфері майнових прав, відшкодування збитків за руйнування та справедливе покарання колабораціоністів.

За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, зі збільшенням терміну перебування території та її мешканців під окупацією зростають наслідки, які необхідно долати після її звільнення.

«Навіть регіони, які були окуповані у 2022 році, вже зазнали значного руйнування українських інститутів та соціальних зв'язків. На окупованій у 2014-му Луганській області їх знищено взагалі. Крім того, там уже виросло покоління луганчан, яке виховане під впливом російської пропаганди в ненависті до України. Їхня ментальна реінтеграція буде однією з найскладніших проблем, адже багато хто втратив рідних і близьких під час війни, розв'язаної Росією», – сказав Лисогор.

Він заявив, що громади області вже готуються до деокупації.

«Зокрема, розроблений «План першочергових дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Луганської області та їх реінтеграції» – це покрокова інструкція виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими військовими адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями як підготовчих, так і практичних заходів, спрямованих на відновлення життєдіяльності населених пунктів», – сказав начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію на річницю початку боїв за Донецький аеропорт.