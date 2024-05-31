Слідчі встановили особу «вагнерівця», який створив на Донеччині агентурну мережу

"Вагнеровцю", який створив агентурну мережу в Донецькій області для збору даних про ЗСУ, повідомлено про підозру.



Жителя Донецької області підозрюють у державній зраді. Прокуратура заочно повідомила про підозру чоловіка, який вступив до приватної військової компанії «Вагнер». Як командир мінометного взводу він брав участь у боях проти Збройних Сил України поблизу Мар'їнки.



«Для максимальної поразки місць дислокації військових та техніки ЗСУ чоловік створив у Донецькій області агентурну мережу. Він налагодив зв'язок із знайомою жителькою РФ, яка залучила до збору даних трьох жінок із Покровського району. Виконуючи його завдання, вони надсилали своїй кураторці інформацію про розташування українських підрозділів у регіоні, напрями пересування техніки та озброєння», — повідомили у прокуратурі Донецької області.



Спільниця пересилала ці дані через месенджер підозрюваному. Отримані деталі «вагнерівець» використовував під час бойових операцій. Він керував обстрілами населених пунктів та вогневою підтримкою під час атак окупантів та відступів із займаних позицій. Крім того, контролював точність стрілянини за певними цілями.



Чоловіків оголошено у розшук. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільниця ховається від слідства на непідконтрольній Україні території. Одна з учасниць агентурної мережі вже засуджена до реального покарання, двоє чекають на вирок суду під вартою.



Раніше у СБУ повідомили, що затримали інформаторку, яка допомагала російським військам окупувати Авдіївку.