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ВПЛ могут получить льготную ипотеку для покупки жилья: как зарегистрироваться

03 июня 2024, 12:59

ВПЛ могут получить льготную ипотеку для покупки жилья: как зарегистрироваться

Уже на этой неделе станет известно, кто из семей ВПЛ сможет получить возможность приобрести льготный кредит под 3% годовых на покупку жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«В четверг, 6 июня, состоится шестнадцатый отбор среди кандидатов на получение кредита по программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что будут определены 600 семей внутренних переселенцев, которые получат возможность приобрести жилье в кредит по самой низкой в Украине ставке 3% в год. Кредиты предоставляются на срок до 30 лет с первоначальным взносом 6% от стоимости жилья.

Как подать заявку

Можно зарегистрироваться онлайн — через портал «Дія», а также офлайн — необходимо заполнить соответствующую форму заявления в письменном виде и обратиться с ней в отделение Держмолодьжитла.

Прием заявлений для включения в реестр будет прекращен на сутки, в течение которых будет осуществляться отбор, и возобновлен на следующий день после отбора.

Прямая трансляция мероприятия будет проходить в 13:00 на YouTube-канале фонда.

Проект реализуется Минреинтеграции и Держмолодьжитлом при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). По итогам предыдущих этапов отбора 669 семей внутренне перемещенных лиц уже получили льготные кредиты и приобрели собственное жилье.

Ранее мы писали, что жители Донецкой области должны до 1 июля написать заявление, чтобы продлить выплату льгот и субсидий.

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