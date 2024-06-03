ВПЛ могут получить льготную ипотеку для покупки жилья: как зарегистрироваться

Уже на этой неделе станет известно, кто из семей ВПЛ сможет получить возможность приобрести льготный кредит под 3% годовых на покупку жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«В четверг, 6 июня, состоится шестнадцатый отбор среди кандидатов на получение кредита по программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что будут определены 600 семей внутренних переселенцев, которые получат возможность приобрести жилье в кредит по самой низкой в Украине ставке 3% в год. Кредиты предоставляются на срок до 30 лет с первоначальным взносом 6% от стоимости жилья.



Как подать заявку



Можно зарегистрироваться онлайн — через портал «Дія», а также офлайн — необходимо заполнить соответствующую форму заявления в письменном виде и обратиться с ней в отделение Держмолодьжитла.



Прием заявлений для включения в реестр будет прекращен на сутки, в течение которых будет осуществляться отбор, и возобновлен на следующий день после отбора.



Прямая трансляция мероприятия будет проходить в 13:00 на YouTube-канале фонда.



Проект реализуется Минреинтеграции и Держмолодьжитлом при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). По итогам предыдущих этапов отбора 669 семей внутренне перемещенных лиц уже получили льготные кредиты и приобрели собственное жилье.



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