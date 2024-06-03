ВПО можуть отримати пільгову іпотеку для купівлі житла: як зареєструватися

Вже цього тижня стане відомо, хто із сімей ВПО зможе отримати можливість придбати пільговий кредит під 3% річних на купівлю житла. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«У четвер, 6 червня відбудеться шістнадцятий відбір серед кандидатів на отримання кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що буде визначено 600 сімей внутрішніх переселенців, які матимуть можливість придбати житло в кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються терміном до 30 років із початковим внеском 6% вартості житла.



Як подати заявку



Можна зареєструватися онлайн — через портал «Дія», а також офлайн — необхідно заповнити відповідну форму заяви письмово та звернутися з нею до відділення Держмолодьжитла.



Прийом заяв для включення до Реєстру буде припинено на добу, протягом якої здійснюватиметься відбір, та відновлено наступного дня після відбору.



Пряма трансляція заходу проходитиме о 13:00 на YouTube-каналі фонду.



Проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відновлення (KfW). За підсумками попередніх етапів відбору, 669 сімей внутрішньо переміщених осіб вже отримали пільгові кредити та придбали власне житло.



Раніше ми писали, що донеччани мають до 1 липня написати заяву, щоб їм продовжили виплату пільг і субсидій.