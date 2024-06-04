Известно, сколько детей погибли от рук оккупантов с начала полномасштабной войны на Донетчине

С начала полномасштабной войны российская армия убила в Донецкой области 257 детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По меньшей мере 257 детей погибли с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области, более 360 — получили ранения. К слову, это только официальные данные, реальное количество пострадавших может быть значительно больше.



В полиции напомнили, что 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной атаки Российской Федерации против Украины.



«Жизнь ребенка — ценнее всего. Забирая ее, оккупанты пытаются уничтожить будущее Украины. Мы никогда не забудем, как они расстреливали целые семьи в гражданских авто, как били ракетами по роддомам и школам, как сбросили бомбы на мариупольский драмтеатр, несмотря на надпись «Дети», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что три человека ранены в результате удара по поселку Алексеево-Дружковка на окраине Дружковки в Донецкой области 28 мая. Легкие ранения получил ребенок.