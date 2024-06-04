В окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і присів навпочіпки»

Так званий слідчий «Слідчого відділу міста Маріуполь СУ СК Росії з ДНР» порушив «кримінальну справу» стосовно чоловіка. Про це повідомили у фейковому «Слідчому комітеті ДНР».

Окупанти підозрюють його у «вандалізмі». Так, 31 травня чоловік нібито перебував у громадському місці біля меморіалу «Перемоги у Великій Вітчизняній війні – Солдатам і командирам штрафних підрозділів, які загинули та зникли в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років від вдячних нащадків», після чого забрався на монумент, присів навпочіпки й позував на камеру.

В результаті окупанти його затримали. Найближчим часом чоловіку планують «висунути підозру та обрати запобіжний захід».

Нагадаємо, що мешканцям окупованого Маріуполя цього літа заборонили купатися у водоймах та Азовському морі.