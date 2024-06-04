ВПО зможуть отримати компенсацію за знищене майно: ВР підтримала проєкт закону

Переселенці матимуть змогу отримати компенсацію за знищене майно. Фото: Ярослав Желєзняк

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який дасть змогу переселенцям отримати компенсацію за зруйноване житло, розташоване на тимчасово окупованій території. Його підтримали 255 народних депутатів. Про це повідомив Ярослав Железняк та картка законопроєкту 11161.



«Парламент проголосував у першому читанні про порядок компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях», — зазначив нардеп.



Згідно із законопроєктом, власник зруйнованого житла має подати заяву про надання компенсації без фото та відеофіксації майна до/після знищення чи пошкодження. Водночас фізичний огляд майна не проводитиметься.



Крім того, власник може відмовитися від права власності на майно на користь держави.



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