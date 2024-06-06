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В «ЛНР» розповіли, чому не поспішають відновлювати Луганську область

06 червня 2024, 20:48

В «ЛНР» розповіли, чому не поспішають відновлювати Луганську область

В окупаційній адміністрації «ЛНР» не поспішають капітально відновлювати зруйновану в ході бойових дій інфраструктуру Луганської області. Як заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник, поки що про це говорити рано.

«Відновлювати в повному або неповному обсязі — про це говорити дещо передчасно», — заявив він російським ЗМІ.

 Він додав, що інфраструктуру на окупованій території відновлюють «наскільки це можливо».

 Як повідомлялося, угруповання «ДНР» активно відновлює інфраструктуру захопленого Маріуполя, проте багато городян, як і раніше, залишаються без житла — вони втратили його під час окупації міста російською армією. 

 

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