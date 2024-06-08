РФ атакувала Україну ракетою та БПЛА: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Російська армія вкотре атакувала територію України, застосувавши ракету та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 10 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з Курської області — РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ — РФ, мис Чауда - Крим», — зазначив він.





За словами Олещука, внаслідок бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев'ять «шахедів» та одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.



Раніше ми писали, що на окупованій частині Херсонської області 22 особи загинули, ще п'ятеро поранено під час обстрілу села Садове. Окупаційна влада заявляє, що серед поранених та загиблих лише мирні жителі, які перебували в магазині в момент обстрілу.