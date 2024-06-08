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На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак армии РФ — Генштаб

08 июня 2024, 15:29

На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак армии РФ — Генштаб

С начала суток российские войска 44 раза атаковали позиции ВСУ. На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак, также фиксируется активизация боестолкновений на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага.  Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отбили, еще восемь — продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность противника», — говорится в сообщении.

Ситуация на передовой:

На Лиманском направлении противник активизировался — с начала суток украинскими войсками уже отражено пять атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается - оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Известно об отражении атаки, потери оккупантов уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили три штурмовых действия возле Георгиевки и Парасковиевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении армия РФ атаковала неподалеку села Завитне Бажання, успеха не имела. Также россияне нанесли авиаудар в район Большой Новоселки — сбросили управляемую авиационную бомбу.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались дважды штурмовать позиции вблизи Крынок, однако атака была отбита, ситуация контролируется. Кроме того, ВС РФ нанесли авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкино.

Ранее мы писали, что потери российских войск за 7 июня составили еще 1210 человек ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 9 танков, 36 артиллерийских систем, девять боевых бронированных машин (ББМ) и танков.

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