На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак армії РФ — Генштаб

З початку доби російські війська 44 рази атакували позиції ЗСУ. На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак, також фіксується активізація бойових зіткнень на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої продовжуються поблизу Новоолександрівки, Новопокровського та Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім — тривають. Сили оборони рішуче стримують тиск і жорстко відповідають», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на передовій.



На Лиманському напрямку противник активізувався — з початку доби українські війська вже відбили п'ять атак неподалік Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне зіткнення триває — окупанти штурмують українські позиції біля Невського.



Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Відомо про відбиті атаки, втрати окупантів уточнюються.



На Курахівському напрямку з початку доби підрозділи Сил оборони нейтралізували три штурмові дії біля Георгіївки та Парасковіївки. У двох локаціях поблизу Красногорівки бойові зіткнення продовжуються.



На Времівському напрямку армія РФ атакувала неподалік села Завітне Бажання, успіху не мала. Також росіяни завдали авіаудару неподалік Великої Новосілки — скинули керовану авіаційну бомбу.



На Наддніпрянському напрямку російські загарбники намагалися двічі штурмувати позиції поблизу Кринок, однак їх атаку відбили, ситуація контрольована. Крім того, ЗС РФ завдали авіаударів біля Іванівки, Бургунки та Чайкиного.



Раніше ми писали, що втрати російських військ за 7 червня склали ще 1210 пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували 9 танків, 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин (ББМ) та танків.