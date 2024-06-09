Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атак на Донеччині

Окупаційні війська РФ минулої доби, 8 червня, атакували населені пункти в Донецькій області. Внаслідок обстрілів є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Нью-Йорку», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще є двоє поранених.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1993 людини, постраждали – 4999. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 8 червня російські окупанти обстріляли Покровськ.