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Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атак на Донеччині

09 червня 2024, 09:21

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атак на Донеччині

Окупаційні війська РФ минулої доби, 8 червня, атакували населені пункти в Донецькій області. Внаслідок обстрілів є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Нью-Йорку», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще є двоє поранених.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1993 людини, постраждали – 4999. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що 8 червня російські окупанти обстріляли Покровськ.

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