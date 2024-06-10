Пожары в лесах Донбасса: мины и растяжки мешают тушить огонь  ►

С началом полномасштабной российской агрессии леса Донецкой и Луганской областей значительно пострадали от многочисленных пожаров.





Как сообщил заместитель начальника 21 государственного пожарно-спасательного отряда Сергей Липский, 95% случаев причиной лесных пожаров являются обстрелы со стороны российских войск.



«Перед тем как на эти территории должны зайти работники лесного хозяйства для создания минерализованных полос или работники пожарной охраны, их необходимо проверить. Так как эти леса были в зоне боевых действий и они могут быть нагружены взрывоопасными предметами», — поясняет помощник начальника группы разминирования по работе со СМИ Сергей Данилин.



В промежутках между лесными пожарами, саперы стараются работать на опережение. Готовят территорию к созданию защитных полос.



«Мы работаем впереди, чтобы трактор прошел и все-таки создал эту незапланированную минерализованную полосу. Это нужно для того, чтобы огонь не передавался дальше, а также чтобы пожарные подразделения могли безопасно заехать для тушения пожара и его локализации», — рассказал начальник группы пиротехнических работ Виталий Гаврилюк.



В своей работе саперы используют современные инструменты для обнаружения и разминирования взрывоопасных предметов.



«Мы обследуем с помощью ручного металлодетектора, а в случае нахождения таких мин, как ПФМ-1 "Лепесток", противопехотных или противотранспортных мин, оповещаем руководство и запускаем машину для механизированного разминирования. Это необходимо для того, чтобы выполнить работу быстрее, качественнее и безопаснее», — пояснил Гаврилюк.



Из-за продолжающихся боевых действий, а также большой площади загрязненной территории, саперы не могут оперативно провести разминирование. Это мешает ГСЧС свободно перемещаться по лесу и тушить пожары.



Во время лесных пожаров случаются как однократные, так и многочисленные детонации взрывоопасных предметов: противотанковых мин, противопехотных мин, снарядов.



Самое масштабное тушение происходило 23 мая, в тот день спасатели которые выехали на место происшествия попали под повторный обстрел РФ и были вынуждены покинуть опасную территорию.



Изначально площадь этого пожара была 40 га, но из-за отсутствия минерализованных полос, а также из-за сильного загрязнения леса пламя распространилось на территорию в 1200 га. Огонь также стал угрожать городу Лиман и поселку Дробышево.



«Если вы обнаружили предмет, внешне похожий на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его трогать. Необходимо обозначить это место любым предметом или лентой. Оповестите органы местной исполнительной власти, подразделения полиции или подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На место выедут специалисты, которые знают, как вести себя с такими предметами», — напоминает Данилин.