Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ►

З початком повномасштабної російської агресії ліси Донецької та Луганської областей значно постраждали від численних пожеж.





Як повідомив заступник начальника 21 державного пожежно-рятувального загону Сергій Липський, 95% випадків причиною лісових пожеж є обстріл з боку російських військ.



«Перед тим, як на ці території мають зайти працівники лісового господарства для створення мінералізованих смуг чи працівники пожежної охорони, їх необхідно перевірити. Оскільки ці ліси були в зоні бойових дій і вони можуть бути навантажені вибухонебезпечними предметами», — пояснює помічник начальника групи розмінування у роботі зі ЗМІ Сергій Данилін.



У проміжках між лісовими пожежами сапери намагаються працювати на випередження. Готують територію для створення захисних смуг.



«Ми працюємо попереду, щоб трактор пройшов і таки створив цю незаплановану мінералізовану смугу. Це потрібно для того, щоб вогонь не передавався далі, а також, щоб пожежні підрозділи могли безпечно заїхати для гасіння пожежі та її локалізації», — розповів начальник групи піротехнічних робіт Віталій Гаврилюк.



У своїй роботі сапери використовують сучасні інструменти для виявлення та розмінування вибухонебезпечних предметів.



«Ми обстежуємо за допомогою ручного металодетектора, а у разі знаходження таких мін, як ПФМ-1 "Пелюстка", протипіхотних чи протитранспортних мін, сповіщаємо керівництво та запускаємо машину для механізованого розмінування. Це необхідно для того, щоб виконати роботу швидше, якісніше та безпечніше», — пояснив Гаврилюк.



Через бойові дії, що продовжуються, а також велику площу забрудненої території, сапери не можуть оперативно провести розмінування. Це заважає ДСНС вільно пересуватися лісом і гасити пожежі.



Під час лісових пожеж трапляються як одноразові, і численні детонації вибухонебезпечних предметів: протитанкових мін, протипіхотних мін, снарядів.



Наймасштабніше гасіння відбувалося 23 травня, того дня рятувальники, які виїхали на місце події, потрапили під повторний обстріл РФ і були змушені залишити небезпечну територію.



Спочатку площа цієї пожежі була 40 га, але через відсутність мінералізованих смуг, а також через сильне забруднення лісу полум'я поширилося на територію 1200 га. Вогонь також став загрожувати місту Лиман та селищу Дробишеве.



«Якщо ви виявили предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний, у жодному разі не можна його чіпати. Необхідно позначити це місце будь-яким предметом чи стрічкою. Повідомте органи місцевої виконавчої влади, підрозділи поліції чи підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На місце виїдуть фахівці, які знають, як поводитись з такими предметами», — нагадує Данилін.