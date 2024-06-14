Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Пентагон продлил контракт с Маском по использованию Starlink в Украине

14 июня 2024, 11:58

Пентагон продлил контракт с Маском по использованию Starlink в Украине

Starlink в Украине продолжат использовать и дальше Starlink в Украине продолжат использовать и дальше

Министерство обороны США продлило контракт с Илоном Маском по использованию системы спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Отмечается, что контракт продлен до 30 ноября, сумма контракта составляет 14,1 млн долларов. 

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, в арабских странах для использования в военных действиях с против Украины.

Сообщалось, что терминалы Starlink с активированными аккаунтами массово поставляются в Россию через Дубай и работают на оккупированных территориях. 

Сам Маск эту информацию опроверг.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Украина Сша Пентагон Starlink

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:45
Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу
11:13
В Мариуполе российские войска обустроили базу возле жилой застройки. Где она находится
10:55
Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки
10:42
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
09:58
Российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:38
Главное за день: РФ применила тактику голода при осаде Мариуполя. НАТО обяжут помогать ВСУ
19:50
Под Горловкой ранены сотрудники российского телеканала НТВ: один из них скончался в больнице (дополнено)
17:25
СБУ сообщила о подозрении заместительнице Пушилина: она контролирует соблюдение законов оккупантов на Донетчине
14:58
РФ завершает строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Как она повлияет на фронт
12:39
В «ЛНР» готовятся к отопительному сезону: Лисичанск, Северодонецк и Рубежное в план работ не вошли
10:59
Российские войска 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
10:58
Женщина вышла из оккупации на Антоновский мост. Подробности операции рассказали в ВСУ
23:10
Главное за день: Обстрелы Кривого Рога и центра Донецка. Ночная атака на Крым
19:20
В Донецке на территорию больницы упала российская авиабомба
18:39
Обстрел Донецка: на окраине города погибли 2 женщины и ранена бригада пожарных
17:39
Двух руководителей «избиркомов ДНР» подозревают в коллаборационизме
16:32
Петровский район оккупированного Донецка попал под обстрел, погибла женщина
12:52
Основные усилия армия РФ сосредотачивает на Покровском и Кураховском направлениях — Сырский
12:50
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
12:30
БПЛА атаковал подстанцию в оккупированной Ясиноватой: город остался без света
все новости
13:48
Сегодня стабилизационные отключения света начнутся раньше — «Укрэнерго»
12:59
Ночная атака на Морозовск в Ростовской области: дрон ударил по электроподстанции, весь город без света и воды
12:45
Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу
12:01
На Донетчине из-за российских обстрелов обесточилась шахта: под землей оставались более полусотни работников
11:58
Пентагон продлил контракт с Маском по использованию Starlink в Украине
11:13
В Мариуполе российские войска обустроили базу возле жилой застройки. Где она находится
10:55
Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки
10:42
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
09:58
Российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:10
Армия РФ оккупировала село Новопокровское в Донецкой области – DeepState
08:53
Увеличилось число раненых при авиаударе России по жилому кварталу Селидово
08:30
В России заявили об отражении масштабной атаки беспилотников в пяти областях и оккупированном Крыму
08:22
ПВО Украины сбила все «Шахеды» и 7 из 14 ракет
07:57
За сутки россияне потеряли более 1250 военных и восемь танков
07:15
Россия обстреляла Селидово: ранены пять человек
23:38
Главное за день: РФ применила тактику голода при осаде Мариуполя. НАТО обяжут помогать ВСУ
23:12
В российском Шебекино прозвучал мощный взрыв, а в Москве — горит конструкторское бюро
22:40
Украина — первая в списке получения ПВО Patriot от США, заявил Байден
22:00
Украина и США заключили договор о безопасности (дополнено)
21:20
Доходы от части замороженных активов РФ пойдут на поддержку Украины — решение G7
все новости
ВИДЕО
Сегодня днём город Горняк в Донецкой области подвергся обстрелу. Фото: Донбасс Оперативный/Telegram Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу
14 июня, 12:45
Корреспондент российского пропагандистского телеканала НТВ потерял руку после ранения в Горловке. Фото: НТВ Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки
14 июня, 10:55
Последствия обстрела в Кадиевке. Фото: соцсети В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
14 июня, 10:42
Полиция в Донецкой области проводит эвакуацию гражданского. Фото: скрин с видео Полиция эвакуировала раненого мужчину из села недалеко от Очеретино: он умер в больнице
13 июня, 16:59
Женщина вышла из оккупации на Антоновский мост. Фото: скрин с видео Женщина вышла из оккупации на Антоновский мост. Подробности операции рассказали в ВСУ
13 июня, 10:58
Фото: Вадим Филашкин Филашкин сообщил, сколько людей продолжает жить в городах Часов Яр и Красногоровка
12 июня, 17:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор