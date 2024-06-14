Пентагон продлил контракт с Маском по использованию Starlink в Украине

Starlink в Украине продолжат использовать и дальше

Министерство обороны США продлило контракт с Илоном Маском по использованию системы спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Отмечается, что контракт продлен до 30 ноября, сумма контракта составляет 14,1 млн долларов.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, в арабских странах для использования в военных действиях с против Украины.

Сообщалось, что терминалы Starlink с активированными аккаунтами массово поставляются в Россию через Дубай и работают на оккупированных территориях.

Сам Маск эту информацию опроверг.