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Пентагон продовжив контракт із Маском щодо використання Starlink в Україні

14 червня 2024, 11:58

Пентагон продовжив контракт із Маском щодо використання Starlink в Україні

Starlink в Україні використовуватимуть і надалі Starlink в Україні використовуватимуть і надалі

Міністерство оборони США продовжило контракт із Ілоном Маском щодо використання системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Зазначається, що контракт на суму 14,1 млн доларів відтепер чинний до 30 листопада.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, в арабських країнах для використання у військових діях проти України.

Повідомлялося, що термінали Starlink з активованими обліковими записами масово поставляються до Росії через Дубай і працюють на окупованих територіях.

Ілон Маск цю інформацію спростував.

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