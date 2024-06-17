Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче Евро-2024

Сборная Украины проиграла сборной Румынии в своем первом матче Чемпионата Европы по футболу 2024. Поединок группы E в Мюнхене завершился со счетом 3:0.
За команду Румынии голы забивали Николае Станчу (29 минута), Рэзван Марин (53), Денис Дрэгуш (57).
Romania win in style #EURO2024 | #ROUUKR pic.twitter.com/oK7dhkMDZq— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
В Украине трансляция матча на сервисе Megogo прервалась во втором тайме.
Проблемы с показом начались после третьего пропущенного гола украинской сборной.
Второй матч группы E между сборными Бельгии и Словакии начнется сегодня в 19:00.
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