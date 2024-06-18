На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти

На захопленій частині Донецької області окупанти посилили фільтраційні заходи. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Росіяни масово перевіряють місцеве населення на лояльність до України. В одному із сіл, близьких до лінії зіткнення, загарбники зігнали мешканців до приміщення школи. Усі люди – до 60 років. При цьому вони вилучили всі засоби зв'язку та документи, а також заборонили виходити з місця тимчасового утримання до завершення фільтрації.

«Чоловікам пропонують підписати контракт з армією РФ, оскільки питання поповнення масштабних втрат зараз у російських окупантів стоїть дуже гостро. Відомо, що у Росії вже закінчуються «зеки», яких масово відправляють помирати в Україні», – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, що на Донеччині російські окупанти за наказом своїх командирів обезголовили українського військового.