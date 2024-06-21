Вечером в субботу графики отключения света будут жестче

В субботу, 22 июня, областные энергокомпании в Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии с 16:00 до 24:00. Об этом сообщила Компания «Укрэнерго».



«С 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше», — уточнила национальная энергокомпания.



Исходя из сообщений облэнерго, это означает, что в это время будут отключаться по две очереди потребителей.



Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения, в потреблении электроэнергии не ограничивается, говорится в сообщении.