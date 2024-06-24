В результате российских обстрелов Донецкой области пострадали 12 человек и 85 гражданских объектов

За прошедшие сутки, 24 июня, в результате обстрелов российские оккупантов пострадали 12 человек. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области, в том числе пострадали два ребенка.
В течение суток армия РФ произвела 2783 обстрела:
- От вражеского огня пострадали 12 населенных пунктов: города Зализное, Константиновка, Курахово, Николаевка, Селидово, Торецк, поселки Нью-Йорк, Пивничное, села Веселое, Долгая Балка, Миролюбовка, Островское.
- Разрушениям подверглись 85 гражданских объектов - 67 жилых домов, фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод, электросети.
- Пять раз россияне обстреляли Торецк - авиабомбой «КАБ-250» и артиллерией. Ранен гражданский человек, повреждены 6 многоквартирных и три частных дома.
- На Селидово оккупанты сбросили три авиабомбы «КАБ-500» и «УМПБ Д-30СН» - ранили шестерых жителей, в том числе двух мальчиков 2010 и 2013 годов рождения. Повреждены 35 частных домов, автотранспорт, линия электропередач.
- По Курахово войска РФ ударили кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган». Травмированы трое мирных жителей, повреждены три частных дома.
- Еще двое раненых в - Зализном и Пивничном.
- Константиновка подверглась авиаудару бомбой «УМПБ Д-30СН», пострадали 13 частных домов, хозяйственные постройки, коммуникации.
Напомним, под удар россиян попали три района Донецкого региона, десятки поврежденных домов.