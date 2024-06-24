Внаслідок російських обстрілів Донецької області постраждали 12 людей та 85 цивільних об'єктів

Минулої доби, 24 червня, в результаті обстрілів російських окупантів постраждали 12 людей, зокрема постраждали дві дитини. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.
Протягом доби армія РФ здійснила 2783 обстріли. Наслідки атак:
- Від ворожого вогню постраждали 12 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Селидове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, села Веселе, Довга Балка, Миролюбівка, Острівське.
- Зруйнувані 85 цивільних об'єктів - 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарські будівлі, автомобілі, газопровід, електромережі.
- П'ять разів росіяни обстріляли Торецьк – авіабомбою КАБ-250 та з тартилерії. Поранена цивільна людина, пошкоджені 6 багатоквартирних та три приватні будинки.
- На Селидове окупанти скинули три авіабомби КАБ-500 та УМПБ Д-30СН – поранені шестеро жителів, у тому числі двоє хлопчиків 2010 та 2013 років народження. Пошкоджені 35 приватних будинків, автотранспорт, лінія електропередач.
- По Кураховому війська РФ вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган». Травмовані троє мирних жителів, пошкоджені три приватні будинки.
- Ще двоє поранених – у Залізному та Північному.
- Костянтинівка зазнала авіаудару бомбою УМПБ Д-30СН, постраждали 13 приватних будинків, господарські споруди, комунікації.
Нагадаємо, під удар росіян потрапили три райони Донецького регіону, пошкоджені десятки будинків.