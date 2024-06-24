РФ вранці вдарила по Торецьку: є жертва та постраждалий

Російська армія сьогодні вранці, 24 червня, вкотре атакувала Торецьк Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула та одна зазнала поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За уточненою інформацією, місто обстріляли вранці, близько 10-ї години.
«Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранений 64-річний чоловік. Постраждалого доправили до найближчої лікарні», — написав він.
Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися з небезпечного регіону.
Також вранці росіяни атакували Одеську область балістичними ракетами.
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