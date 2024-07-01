Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде

01 июля 2024, 23:47

Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде

Общество

В оккупированном Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом в Лечебном переулке, поэтому жильцам приходится жить у родных и безрезультатно писать жалобы во все «инстанции». Жильцы уже съехали из заплесневелых и разрушенных комнат, но счета за «коммуналку» до сих пор приходят.

В Мариупольском горсовете сообщили, что во временно захваченном городе может произойти вспышка холеры. Специалисты роспотребнадзора обнаружили в водоемах, реках и морской воде в пределах Мариуполя холероподобный вибрион. В зоне риска — река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода.

Из Торецкой громады Донецкой области были вывезены 711 жителей. Экстренная эвакуация проходила в течение трех дней. Российские войска ежедневно атакуют этот населенный пункт.

Боевые действия

Во время атаки на оккупированный Крым «прилетело» в российскую ракетную часть. Эта часть оккупантов находится у села Флотское в Балаклаве.

Российские войска обстреляли Волновахский и Покровский районы Донецкой области. Ранены семь человек, погибла женщина. Утром в ходе атаки Украинска погибли два мирных жителя, восемь получили ранения, повреждено 10 многоэтажек. Еще шесть человек получили ранения в результате ночного обстрела войсками РФ поселка Цукурино Селидовской громады Донецкой области.

В больнице умерла восьмилетняя девочка, которая накануне получила ранения в результате авиаобстрела российских оккупантов по поселку Нью-Йорк Донецкой области.

В Днепре в результате ночной ракетной атаки российских войск пострадали 7 человек, среди них 15-летний подросток. Взрывной волны в домах были повреждены окна. Также сообщается о поврежденном здании супермаркета.

В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области РФ, а также Белгороде наблюдаются перерывы в подаче электроэнергии. Электричество в Белгородской области отключилось после атаки БПЛА и взрывов на подстанциях в Старом Осколе.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:47
Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде
21:07
В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано
17:16
В Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом: оккупационная власть игнорирует жителей
16:47
Из города Константиновка Донецкой области сообщают о «прилетах»
14:58
С 5 июля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Волынскую область
14:50
В оккупированном Мариуполе есть риск распространения холеры — горсовет
13:28
Российских военных на костылях бросают на штурм
10:48
Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:40
Шесть человек ранены в результате обстрела поселка Цукурино Селидовской громады
23:15
Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка
18:21
В оккупированном Бердянске гремели взрывы
16:56
В так называемой «ЛНР» плата за комуслуги увеличится в среднем на 10%
09:59
В захваченном Мариуполе заметили колонну с ранеными оккупантами
23:21
Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой
10:26
В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки
23:34
Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена
23:22
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
18:50
«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
все новости
00:15
РосСМИ распространили фейк о покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti за 4,5 млн евро
23:47
Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде
23:01
Атака на оккупированный Крым: удар пришелся по ракетной части войск России
22:15
Шпионила за защитниками Часов Яра: суд на 15 лет отправил «за решетку» агента ФСБ
21:07
В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано
19:42
В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы: «прилет» мог быть по российской ПВО
18:39
ВС РФ атаковали Селидово, Комар и повторно Украинск на Донетчине: один человек погиб, еще семь – ранены
17:56
В Россию отправили двоих осужденных клириков УПЦ МП
17:16
В Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом: оккупационная власть игнорирует жителей
16:47
Из города Константиновка Донецкой области сообщают о «прилетах»
16:28
Войска РФ утром атаковали город Курахово: вспыхнул пожар
16:21
В России дезертир из «ДНР» несколько раз изнасиловал 13-летнюю девочку с психическими расстройствами
15:49
РФ потеряла на Часовоярском направлении более 5 тысяч оккупантов
15:32
Россия планирует отправить детей в летние лагеря в Северной Корее
14:58
С 5 июля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Волынскую область
14:50
В оккупированном Мариуполе есть риск распространения холеры — горсовет
14:16
Авиаобстрел Нью-Йорка 28 июня: в больнице умер ребенок, получивший травму из-за атаки россиян
13:28
Российских военных на костылях бросают на штурм
12:58
Только за последние четыре дня российская авиация уронила на Белгородскую область девять авиабомб и одну ракету
12:23
Из Торецкой громады за три дня эвакуировались более 700 людей
все новости
ВИДЕО
«Прилет» в Балаклаве 1 июля. Фото: «Крымский ветер» В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы: «прилет» мог быть по российской ПВО
01 июля, 19:42
Заброшенный строителями дом в Лечебном переулке оккупированного Мариуполя. Фото: кадр с видео В Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом: оккупационная власть игнорирует жителей
01 июля, 17:16
Раненых оккупантов отправляют на фронт на Луганщине. Фото: скрин с видео Российских военных на костылях бросают на штурм
01 июля, 13:28
В Белгородской области России возникли проблемы с энергоснабжением из-за атаки дронов В Белгородской области России аварийно отключают свет
01 июля, 11:48
Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить здание Верховной Рады
01 июля, 09:57
ВСУ уничтожили 7 БМП с пехотой у Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили семь БМП с пехотой в районе Новомихайловки
01 июля, 09:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор