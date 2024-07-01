Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде

Общество



В оккупированном Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом в Лечебном переулке, поэтому жильцам приходится жить у родных и безрезультатно писать жалобы во все «инстанции». Жильцы уже съехали из заплесневелых и разрушенных комнат, но счета за «коммуналку» до сих пор приходят.



В Мариупольском горсовете сообщили, что во временно захваченном городе может произойти вспышка холеры. Специалисты роспотребнадзора обнаружили в водоемах, реках и морской воде в пределах Мариуполя холероподобный вибрион. В зоне риска — река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода.



Из Торецкой громады Донецкой области были вывезены 711 жителей. Экстренная эвакуация проходила в течение трех дней. Российские войска ежедневно атакуют этот населенный пункт.



Боевые действия



Во время атаки на оккупированный Крым «прилетело» в российскую ракетную часть. Эта часть оккупантов находится у села Флотское в Балаклаве.



Российские войска обстреляли Волновахский и Покровский районы Донецкой области. Ранены семь человек, погибла женщина. Утром в ходе атаки Украинска погибли два мирных жителя, восемь получили ранения, повреждено 10 многоэтажек. Еще шесть человек получили ранения в результате ночного обстрела войсками РФ поселка Цукурино Селидовской громады Донецкой области.



В больнице умерла восьмилетняя девочка, которая накануне получила ранения в результате авиаобстрела российских оккупантов по поселку Нью-Йорк Донецкой области.



В Днепре в результате ночной ракетной атаки российских войск пострадали 7 человек, среди них 15-летний подросток. Взрывной волны в домах были повреждены окна. Также сообщается о поврежденном здании супермаркета.



В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области РФ, а также Белгороде наблюдаются перерывы в подаче электроэнергии. Электричество в Белгородской области отключилось после атаки БПЛА и взрывов на подстанциях в Старом Осколе.



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