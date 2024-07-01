В Россию отправили двоих осужденных клириков УПЦ МП

Во время обмена пленными 29 июня в рф отправили двух священников Украинской православной церкви московского патриархата. Фото: Татьяна Москалькова

Обменяли и отправили в РФ священников Украинской православной церкви московского патриархата — Николая Закройца и Александра Лунегова. Они оба поддержали вторжение РФ в Украину. Об этом передает медиа Религиозная правда.



Кроме того, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова подтвердила эту информацию.



«Вернулись в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н.Закроец и А.Лунегов», — написала она в своем Telegram-канале.



Как отмечается, Александр Лунегов был клириком Днепропетровской епархии, он приговорен к пяти годам по обвинению в оправдании агрессии против Украины.



Второй священник, настоятель Георгиевского храма УПЦ МП в Ямполе Николай Закроец, был осужден на 15 лет за госизмену.

Согласно судебному приговору, мужчина предоставлял информацию об адресе проживания и контактах главы Ямпольской громады. Кроме того, мужчина передал данные и о руководителях правоохранительных органов Шостки и Ямполя, других руководителей местных органов власти в Шосткинском районе и журналистов Ямполя.



Ранее мы писали, что 28 июня из российского плена в Украину вернулись еще 10 граждан. Пленных удалось вернуть при содействии Ватикана.