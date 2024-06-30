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Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка

30 июня 2024, 23:15

Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка

Боевые действия

Военные аналитики украинского проекта DeepState сообщают о продвижении российских войск в трех населенных пунктах в Покровском районе Донецкой области - Евгеновке, возле Новоалександровки и Сокола. В тоже время украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве.

В результате ракетного обстрела россиян по городу Вольнянск Запорожской области возросло количество пострадавших. Пострадали 43 человека, из них семь человек погибли (3 мужчины, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей.

Войска РФ ударили по терминалу «Новой почты» в центре Харькова корректируемой авиабомбой. Погиб один человек, еще девять пострадали, среди них восьмимесячный мальчик. Уничтожен терминал «Новой почты», сгорели автомобили.

Оккупанты вечером выпустили крылатые ракеты на Киев. Их сбили силы ПВО, обломки упали на многоэтажный дом в Оболонском районе столицы. На месте падения обломков пятерым женщинам с диагнозом «острая реакция на стресс», была оказана помощь медиками на месте. Одну пожилую женщину госпитализировали по ее собственному желанию.

Российская армия утром атаковала город Торецк Донецкой области. Один человек погиб, еще двое — получили ранения. Кроме того, разрушен частный дом.

В городе Грайворон Белгородской области РФ в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела.

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