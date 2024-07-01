СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить здание Верховной Рады

Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ

СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции и пытались захватить здание Верховной Рады Украины. Об этом информирует пресс-центр службы безопасности.







Служба безопасности разоблачила группу общественных «активистов», которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года.



«По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу», — объяснили в СБУ.



Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее контрразведка СБУ задержала российского агента, который шпионил за Силами обороны Украины в Донецкой области.

Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ

Оружие, найденное у подозреваемых. Фото: СБУ

Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ