СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить здание Верховной Рады

СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции и пытались захватить здание Верховной Рады Украины. Об этом информирует пресс-центр службы безопасности.
Служба безопасности разоблачила группу общественных «активистов», которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года.
«По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу», — объяснили в СБУ.
Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.
Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее контрразведка СБУ задержала российского агента, который шпионил за Силами обороны Украины в Донецкой области.
Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ
Оружие, найденное у подозреваемых. Фото: СБУ
Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ
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