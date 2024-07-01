РФ потеряла на Часовоярском направлении более 5 тысяч оккупантов

В июне на Часовоярском направлении российская армия потеряла 5095 солдат ранеными и убитыми. Кроме того, 24 военные были взяты в плен Силами обороны. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, передает Интерфакс-Украина.



«Потери противника составляют 5095 военных и 24 пленных за месяц», — отметил он.



По словам Волошина, армия РФ на этом направлении провела в июне пять штурмов в сутки.



Также спикер отметил, что за 30 июня на Часовоярском направлении было ликвидировано 68 российских оккупантов, 127 — получили ранения, а один — попал в плен. Также было уничтожено семь блиндажей и три склада с БК.



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