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Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой

29 июня 2024, 23:21

Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой

Общество

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.

Российская армия активно наступает на нескольких направлениях линии фронта. Одним из проблемных участков является Покровское направление. После захвата поселка Очеретино россияне стремятся прорваться к трассе «Покровск — Константиновка». Под ударом оказываются города Донецкой области, которые до этого были условно «тыловыми» — Селидово, Мирноград и самый крупный из них — Покровск.

Этот город стал важным логистическим хабом для ВСУ, его уже обстреливали, но теперь линия фронта постепенно приближается. Готов ли Покровск к новым вызовам? Чем живет город сегодня? «Новости Донбасса» обсудили это с начальником военной администрации Покровска Сергеем Добряком.

Боевые действия

Российские войска были отбиты вблизи Тернов и Ямполовки Донецкой области и закрепились на освобожденных позициях. Как следствие — потеряна военная техника и личный состав россиян, сообщили в пресс-службе «Азова».

Семь человек погибли и 23 ранены в результате удара по Вольнянску Запорожской области российскими войсками. Среди погибших двое детей.

В результате ракетной и авиационной атаки по Донецкой области четверо людей погибли, семь – получили ранения.

Утром в Севастополе cработала противовоздушная оборона, трое жителей получили ранения. В министерстве обороны РФ утверждают, что два БПЛА уничтожили силы ПВО.

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