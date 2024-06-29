Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой

Общество



Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.



Российская армия активно наступает на нескольких направлениях линии фронта. Одним из проблемных участков является Покровское направление. После захвата поселка Очеретино россияне стремятся прорваться к трассе «Покровск — Константиновка». Под ударом оказываются города Донецкой области, которые до этого были условно «тыловыми» — Селидово, Мирноград и самый крупный из них — Покровск.



Этот город стал важным логистическим хабом для ВСУ, его уже обстреливали, но теперь линия фронта постепенно приближается. Готов ли Покровск к новым вызовам? Чем живет город сегодня? «Новости Донбасса» обсудили это с начальником военной администрации Покровска Сергеем Добряком.



Боевые действия



Российские войска были отбиты вблизи Тернов и Ямполовки Донецкой области и закрепились на освобожденных позициях. Как следствие — потеряна военная техника и личный состав россиян, сообщили в пресс-службе «Азова».



Семь человек погибли и 23 ранены в результате удара по Вольнянску Запорожской области российскими войсками. Среди погибших двое детей.



В результате ракетной и авиационной атаки по Донецкой области четверо людей погибли, семь – получили ранения.



Утром в Севастополе cработала противовоздушная оборона, трое жителей получили ранения. В министерстве обороны РФ утверждают, что два БПЛА уничтожили силы ПВО.



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