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На севере Донецкой области сократили подачу воды из-за ремонта водовода

30 июня 2024, 22:45

На севере Донецкой области сократили подачу воды из-за ремонта водовода

С 18:30 30 июня сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку Донецкой области из-за ремонта на магистральном водоводе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валим Филашкин.

«Специалисты уже начали ремонт на магистральном водоводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водовода», — отметил он.

Филашкин добавил, что как только работы будут завершены, подача воды возобновится в полном объеме.

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