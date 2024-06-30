На севере Донецкой области сократили подачу воды из-за ремонта водовода

С 18:30 30 июня сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку Донецкой области из-за ремонта на магистральном водоводе.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валим Филашкин.



«Специалисты уже начали ремонт на магистральном водоводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водовода», — отметил он.



Филашкин добавил, что как только работы будут завершены, подача воды возобновится в полном объеме.