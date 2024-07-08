Украинские десантники не дали россиянам прорвать оборону на Кураховском направлении: бойцы ВСУ показали видео

Уничтоженный российский танк во время попытки прорыва оккупантами обороны ВСУ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

На Кураховском направлении за последние дни россияне попытались снова прорвать оборону 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, но были остановлены украинскими воинами. Об этом стало известно из сообщения 79-й ОМБр.

Десантникам Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько российских танков и БМП, а также ликвидировать пехоту оккупантов.

Напомним, что Силы обороны Украины отбивают атаки в районе Торецка, российских захватчиков в городе нет.